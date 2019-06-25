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تميم يشترى ود أمريكا باستنزاف خزينة الدوحة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:33 ص
تميم يشترى ود أمريكا باستنزاف خزينة الدوحة
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المزيد عن: ود أمريكا قطر استنزاف خزينة الدوحة أمريكا
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