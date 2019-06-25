كوسا باللبن واللحم المفروم للرجيم.. جربي تحضيرها

مقادير كوسا باللبن واللحم المفروم للرجيم

- للبن :

لبن زبادي : 4 اكواب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس ناعم)

النعناع : ملعقة كبيرة (مجفف ومطحون)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكوسا : 2 كيلو (صغير الحجم / محفور)

- لحم العجل المفروم : 1 كيلو

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة





طريقة تحضير كوسا باللبن واللحم المفروم للرجيم

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وقلبي المزيج لمدة 10 دقائق حتى ينضج اللحم.

احشي حبات الكوسا بحشوة اللحم.

سخني الزيت النباتي في مقلاة وحمري الكوسا فيها حتى تصبح ذهبية.

اخلطي اللبن الزبادي مع النشا والملح في قدر على نار متوسطة مع الاستمرار بالتحريك حتى يبدأ اللبن بالغليان.

أضيفي الثوم المهروس واستمري بالتحريك حتى يصبح اللبن كثيفاً.

أضيفي الكوسا واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تتمازج المكونات والنكهات.

اسكبي الكوسا في طبق ووزعي النعنع الناشف وقدميه ساخناً.