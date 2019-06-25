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ماليزيا تغلق المدارس بعد إصابة الأطفال بالتلوث الكيميائي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:22 ص
ماليزيا تغلق المدارس بعد إصابة الأطفال بالتلوث الكيميائي
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ترجمة منار طارق
 
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أغلقت الحكومة الماليزية أكثر من 100 مدرسة في ولاية جنوبية بعد أن تسبب التلوث الكيميائي في إصابة عشرات الطلاب للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وقد أمرت وزارة التعليم بإغلاق 111 مدرسة حكومية وعشرات المؤسسات التعليمية الخاصة في منطقة باسير جودانج بولاية جوهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد أن اشتكى العديد من الطلاب من صعوبة في التنفس والقيء. لم يتم تحديد مصدر التلوث.

كما صرح رئيس الوزراء مهاتير محمد اليوم الثلاثاء إن السلطات لا تزال تحاول تحديد الشركات المتسببة في التلوث، وحذر انه سيقوم باتخاذ إجراءات صارمة.

في شهر مارس، تم إغلاق المدارس في نفس المنطقة لعدة أيام بعد أن تسببت النفايات السامة التي ألقيت بطريقة غير قانونية في النهر في إصابة أكثر من 5000 شخص. وتقول السلطات انه قد تم تنظيف النفايات الناتجة عن هذا الحدث، وأنه لا توجد اي علاقة بين الحادثتين.

و اوضح مهاتير إن التلوث المتكرر امرا "مؤسفًا". وقد تم توجيه الاتهام في حادث التلوث السابق إلى أربعة أشخاص، بينهم اثنان من السنغافوريين، من مصنع لمعالجة الإطارات في جوهور.
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