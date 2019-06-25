اليوم.."التخطيط" تطلق فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية

تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، بعد قليل فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية" الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل" ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم.









وفي هذا الإطار أكدت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن وزارة التخطيط عكفت خلال العامين الماضيين على صياغة خطة شاملة للإصلاح الإداري متضمنة عدة محاور تتمثل في الإصلاح التشريعي، تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم، التطوير المؤسسي، التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.









وسيتم خلال فعاليات المؤتمر استعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في مصر، ومناقشة تلك الجهود في شكل جلسات متخصصة مكونة من لفيف من المتخصصين في مجال الإصلاح الإداري، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني، أو من القطاع الخاص وذلك في إطار حواري من قبل السادة المحاورين الصحفيين.







