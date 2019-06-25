توزيع مئات السلال الغذائية على النازحين في حضرموت والحديدة
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:56 ص
وكالات
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 381 سلة غذائية على النازحين في محافظتي حضرموت والحديدة.
واستفاد من توزيع المساعدات الغذائية
276 نازحا في حضرموت بالإضافة إلى 335 أسرة في الحديدة.
حيث وزع المركز 335 سلة غذائية على النازحين
في مخيم العليلي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث استفاد من عملية التوزيع
335 أسرة.
وفي نفس السياق وزع المركز 46 سلة غذائية
على النازحين من صعدة والمتضررين من السيول في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، واستفاد
منها 276 نازح.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات
المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة المواطنين.
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