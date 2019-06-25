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مصرف لبنان المركزي: الاقتصاد بصدد التحسن رغم معدل النمو المعدوم

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:53 ص
مصرف لبنان المركزي: الاقتصاد بصدد التحسن رغم معدل النمو المعدوم
مصرف لبنان المركزي
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قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو في البلاد بلغ صفرا بالمئة منذ بداية 2019 لكن آفاق الاقتصاد بصدد التحسن.

وقال سلامة خلال مؤتمر يوروموني في بيروت ”على الرغم من حقيقة أن النمو بلغ صفر بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لاقتصاد لبنان“.
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