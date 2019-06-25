مصرف لبنان المركزي: الاقتصاد بصدد التحسن رغم معدل النمو المعدوم
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:53 ص
Advertisements
Advertisements
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو في البلاد بلغ صفرا بالمئة منذ بداية 2019 لكن آفاق الاقتصاد بصدد التحسن.
وقال سلامة خلال مؤتمر يوروموني في بيروت ”على الرغم من حقيقة أن النمو بلغ صفر بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لاقتصاد لبنان“.
Advertisements
- "البنك الدولي": نلاحظ بوادر التعافي في مصر وإيران
- تعرف على مصير الليرة اللبنانية بعد إستقالة "الحريرى"
- اقتصاد "بريطانيا" ينمو بوتيرة سريعة في الربع الـ4 مخالفًا التوقعات
- نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير
- البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2018
- الدولار يرتفع بعد تصريحات "باول" عن المخاوف التجارية
- كامل وزنة: الاقتصاد اللبناني "شبه مشلول" لأسباب سياسية
- يونيو 2019.. نهاية الأحزان الاقتصادية وآخر الإجراءات الصعبة
- حاكم المصرف المركزي: ارتفاع الودائع اللبنانية 3.5% في 2018
- توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.5 بالمئة في 2019