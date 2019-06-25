محافظ الوادى الجديد يعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة تقنين أراضي الدولة (صور)



وناقش محافظ الوادي الجديد آخر تطورات عمل اللجان والصعوبات التي تواجهها، وشدد الزملوط على ضرورة الإنتهاء من ملفات التقنين الموجودة بالمراكز وذلك خلال شهر يوليو القادم، كما وجه بسرعة سداد رسوم الرفع المساحي ورسوم التعاقد وإعطاء مهلة أخيرة للذين قاموا بسداد جزء من رسوم الفحص لإستكمال سداد باقي الرسوم أو إزالتهم في حال عدم السداد.



من ناحية أخرى، وجه المحافظ بتشكيل لجنة معاينة لملفات المباني المتعدية إلى جانب لجنة ملفات التعدي على الأراضي الزراعية لإحكام السيطرة على أراضي ومستحقات الدولة والمواطن.





عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مساء اليوم إجتماع مع أعضاء لجنة تقنين واسترداد أراضي الدولة وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومسئولي الرقابة الإدارية والمستشار العسكري للمحافظة.