محافظ الوادى الجديد يعقد إجتماع مجلس إدارة صندوق إستصلاح الأراضي



جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع صندوق إستصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وأعضاء مجلس إدارة الصندوق. وأشار الزملوط إلى ضرورة عقد ندوات وحملات توعية لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها واتباع أساليب الري الحديث في الزراعة وذلك بالتنسيق مع جامعة الوادى الجديد.



كما ناقش الإجتماع أبرز الطلبات المقدمة للصندوق لإقامة مشروعات إستثمارية في المجالات المختلفة وذلك لتيسر الإجراءات وإزالة أي معوقات أمام أصحابها.

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحصر جميع الأراضي التابعة لصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للتحكم في تصرفات الآبار الجوفية طبقا للتقنيات العلمية الحديثة وذلك بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.