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شاهد.. "ميدو" يخلع الجاكيت على الهواء.. وحازم إمام: "إحنا جايين نهزر"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:29 ص
شاهد.. ميدو يخلع الجاكيت على الهواء.. وحازم إمام: إحنا جايين نهزر
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نعيم يوسف
 
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قام الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، بخلع "الجاكيت" على الهواء، أثناء استضافته في برنامج "نجوم أفريقيا" المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه حازم إمام.

وأراد "ميدو"، إظهار "التيشيرت" الذي يرتديه وهو يشبه ما يرتديه حازم إمام ليرد عليه الأخير قائلا: "والله إحنا جايين نهزر.. طب والميكروفون اللي وقع منك ده نعمل فيه إية".

واضطر "ميدو" لارتدء الجاكيت مرة أخرى بسبب "الميكروفون". 
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