مشاركة بحفل افتتاح "أمم أفريقيا": المخرج بحث عن وجه يعبر عن الحب والسلام
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:10 ص
نعيم يوسف
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كشفت الفنانة مارتينا عادل، عن تفاصيل مشاركتها بحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019- والتي أقيمت مساء الجمعة 21 يونيو- بإستاد القاهرة الدولي.
وقالت "عادل"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إنها تقدمت للمسابقة بعدد من الفيديوهات ووقع الاختيار عليها.
ولفتت إلى أن مخرج الحفل كان لديه رؤية معينة، وهي اختيار وجه مصري يعبر عن الحب والسلام في نفس الوقت، مؤكدة أنها لم تتخيل أنها ستقف أمام هذا العدد.
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