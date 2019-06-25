مصطفى حجاج يطرح أغنية "بناقصه" قريبًا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:57 ص
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انتهى المطرب مصطفى حجاج من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بناقصه"، من ألحان محمد محمدى، وتوزيع أحمد أمين،.
وقرر القائمون على الأغنية أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى ينتهى مصطفى، من ألبومه الجديد خلال أيام قليلة، وهو الألبوم الذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.
ومن المقرر أن يضم الألبوم 13 أغنية منها "صدمة ونهاية"، وهى من ألحان محمد محمدى، وتوزيع أحمد أمين، كما أيضا يتعاون مع الشاعر ناصر الجيل.
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