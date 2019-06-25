قيادي إخواني منشق: الجماعة تستعين بشركات علاقات عامة وتتاجر بوفاة مرسي
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:47 ص
نعيم يوسف
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قال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان المسلمين تجيد صناعة القداسة، وصناعة الأسطورة، لافتا إلى أنهم لديهم الكثير من الكتب التي تتحدث عن حسن البنا وشفافيته، مضيفا: "تشيب".
وأشار "ربيع"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عى قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، إلى أن هذا كله يكرس لدى الشخص الإخواني فكرة القداسة، لافتا إلى أن نجل محمد مرسي اعتاد على صناعة الأكاذيب والأساطير.
ولفت إلى أن الجماعة تستعين بشركات علاقات عامة، وتتاجر بحدث وفاة محمد مرسي.
وأشار "ربيع"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عى قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، إلى أن هذا كله يكرس لدى الشخص الإخواني فكرة القداسة، لافتا إلى أن نجل محمد مرسي اعتاد على صناعة الأكاذيب والأساطير.
ولفت إلى أن الجماعة تستعين بشركات علاقات عامة، وتتاجر بحدث وفاة محمد مرسي.
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