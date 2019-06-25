مدير مركز "فكرتك شركتك": مراكز خدمات لرواد الأعمال قريبا في المحافظات
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:40 ص
نعيم يوسف
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قال إسلام محمد، مدير مركز "فكرتك شركتك"، لريادة الأعمال بوزارة الاستثمار، إن المبادرة أطلقت في نهاية 2017، والهدف منها تقديم حزم متكاملة لرواد الأعمال في مصر.
وأضاف "محمد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، أن ريادة أعمال تعني إنشاء مشروع من خلال وارد متاحة، وتحويله إلى "بيزنس" ناجح مستمر، ويعمل فيه آخرون، وهذا يوفر فرص عمل، وتساهم في تنمية الاقتصاد.
ولفت إلى أنهم يقدمون مجموعة من الخدمات، تبدأ من الإرشاد والتوجيه من بداية وجود الفكرة، كما يقومون بتوصيله بالموارد التي يحتاجها في مشروعه.
وشدد على أنهم يذهبون للناس ولا ينتظروهم يأتوا بأنفسهم، وقريبا سيكون هناك مركز لخدمة رواد الأعمال في كل محافظة، كما يذهبون إلى الجامعات لتوعية الطلبة، لافتا إلى أنهم يدخلون شراكة في بعض الأحيان بنسبة 10%.
وأضاف "محمد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، أن ريادة أعمال تعني إنشاء مشروع من خلال وارد متاحة، وتحويله إلى "بيزنس" ناجح مستمر، ويعمل فيه آخرون، وهذا يوفر فرص عمل، وتساهم في تنمية الاقتصاد.
ولفت إلى أنهم يقدمون مجموعة من الخدمات، تبدأ من الإرشاد والتوجيه من بداية وجود الفكرة، كما يقومون بتوصيله بالموارد التي يحتاجها في مشروعه.
وشدد على أنهم يذهبون للناس ولا ينتظروهم يأتوا بأنفسهم، وقريبا سيكون هناك مركز لخدمة رواد الأعمال في كل محافظة، كما يذهبون إلى الجامعات لتوعية الطلبة، لافتا إلى أنهم يدخلون شراكة في بعض الأحيان بنسبة 10%.
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