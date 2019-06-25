مغنية شهيرة تستعد للزواج من حبيبها رغم اتهامه بالاغتصاب والقتل!











ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المغنية البالغة من العمر 36 عامًا، صرحت خلال مقابلة لها ضمن برناج إذاعي شهير بأن هدفها من الزواج هو الحمل وتكوين أسرة.وكانت علاقة ميناج بباتي قد أثارت الجدل منذ بدايتها وذلك بسبب إدانت الأخير في العام 1995 بمحاولة اغتصاب، وسجن لمدة سبع سنوات في قضية قتل خطأ.ومن ناحيتها كانت رفضت ميناج كل هذه الإدعاءات وأكدت أنها في مكانها الصحيح الآن وتقضي أسعد أوقاتها معه، وقالت إن كل ما تسعى إليه هو الحصول على السعادة.