نيفين جامع: سيتم طرح 13 منطقة صناعية خلال أسبوعين



وأضافت "جامع"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد سمير، أن تكون هذه المنتجات مؤثرة في قائمة الواردات التي تستوردها مصر، وكثير من الواردات يمكن تصنيعها محليا، وهذا هو ما يستهدفه الجهاز.



وشددت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على أن طرح مدينة العاشر هو بداية لسلسلة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية حيث سيتم طرح 4500 مصنع خلال أسبوعين، من خلال 13 مجمع صناعي في مختلف أنحاء الجمهورية.



قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إنهم يطرحون مجمعات لإقامة نشاط صناعي في مدينة العاشر، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.