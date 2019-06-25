"الوزراء": شركة مرسيدس ستعود عودة ثلاثية
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:21 ص
نعيم يوسف
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن شركة "مرسيدس" اضطرت للخروج من السوق المصري، لظروف خاصة، وعادت بعد الحديث مع الرئيس الذي وجه الجهات المعنية بالاستجابة لمطالب الشركة.
وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن شركة مرسيدس تعود عودة ثلاثية، أولها العودة للتصنيع في مصر، والثانية خط إنتاج جديد لسيارات لم تصنع من قبل وهي وهي سيارات من فئة "GL"، والعودة الثالثة هو إنشاء مركز هندسي تكنولوجي هو الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا ليخدم أغراض الابتكار والتصميم الهندسي.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن هناك العديد من الأسباب التي قادت إلى هذا النجاح، أولها الإرداة السياسية، ثم الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن شركة مرسيدس تعود عودة ثلاثية، أولها العودة للتصنيع في مصر، والثانية خط إنتاج جديد لسيارات لم تصنع من قبل وهي وهي سيارات من فئة "GL"، والعودة الثالثة هو إنشاء مركز هندسي تكنولوجي هو الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا ليخدم أغراض الابتكار والتصميم الهندسي.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن هناك العديد من الأسباب التي قادت إلى هذا النجاح، أولها الإرداة السياسية، ثم الإصلاح الاقتصادي.
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