سيراميكا كليوباترا يضم أحمد وجيه في صفقة انتقال حر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع المهاجم أحمد وجيه، في صفقة انتقال حر، ليكون أحد الحلول الهجومية للفريق في الموسم الجديد.





ووقع اللاعب على عقود الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي في حضور طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق، وكذلك تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب.