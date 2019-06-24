سيراميكا كليوباترا يضم أحمد وجيه في صفقة انتقال حر
الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:38 م
علي نبوي ومحمد الصو
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أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع المهاجم أحمد وجيه، في صفقة انتقال حر، ليكون أحد الحلول الهجومية للفريق في الموسم الجديد.
ووقع اللاعب على عقود الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي في حضور طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق، وكذلك تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب.
وبذل طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة مجهودا كبيرا في التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله إلى أن انتهت الصفقة بالحصول على توقيع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم قادمة، والانضمام بشكل رسمي.
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