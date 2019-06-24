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الصف الأول الثانوي 2019| جدول امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني (صورة)

الإثنين 24/يونيو/2019 - 08:11 م
الصف الأول الثانوي 2019| جدول امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني (صورة)
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ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الدور الثاني بعدما اعتمدته وزارة التربية والتعليم اليوم، بعد المؤتمر الذي تم انعقاده في الثانية ظهرا.

فقد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، جدول امتحانات شهر يوليو للصف الأول الثانوي (الدور الثاني) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

ومن المقرر، أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 وتستمر حتى السبت 27 يوليو 2019، وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وللحصول على نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس يمكنكم الضغط على هذا الرابط


نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس


نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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