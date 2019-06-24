محمد صبحي وأنوشكا في افتتاح "أوبرا مصر الطريق" بمركز المنارة (صور)



تصوير: عبدالحافظ حمدي - أحمد علي





انطلق منذ قليل، حفل افتتاح "أوبرا مصر الطريق"، والتي تقيمها جمعية إحياء التراث الوطني المصرى " نهرا " برئاسة منير غبور، بالتزامن مع احتفالات دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.





وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات الكنسية، منها المطران منير حنا، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية والفنية على رأسها محمد صبحي وأنوشكا ومادلين طبر.





"أوبرا مصر الطريق" سيناريو وفكرة فيكتور فاروق، وإخراج محمد حمدي، والمنسق الإعلامي جيهان عزمي، أشعار نور عبدالله، تأليف موسيقي وقيادة أوركسترا المايسترو جورج قلته، وغناء أميرة رضا، ويشارك كل من كورال اكابيللا الأوبرا، وكورال صوت الملائكة كنيسة العذراء الزيتون، وفريق باليه سوليست ممدوح حسن، وجرافيك جون بهاء، وستايلست دكتورة نبيلة ناجح، برعاية مصممة أزياء جينا سلطان، ورعاية محمد الصغير، وتعزف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم خلال الحفل على آلة الفلوت بصحبة اوركسترا سنكوب.