"Google" تدعم الأنشطة الاقتصادية في مصر بحوالي 5.2 مليار جنيه سنويًّا

أعلنت شركة "Google"، عن نتائج تقرير أعدّته شركة الأبحاث البريطانيّة "Public First"، توضّح فيه منتجات الشركة الأكثر استخدامًا عند المصريّين سواء في المنزل أو في العمل أو في المجتمع.





واستنادًا للتقرير، تدعم منتجات Google بشكل تقديري والتي تمثّل "AdSense"، إعلانات Google، منصة "YouTube"، ونظام أندرويد الأنشطة الاقتصادية في مصر بحوالي 5.2 مليار جنيه سنويًّا على الأقل.





كما بلغ إجمالي فائض المستهلك مقابل خدمات Google في مصر (من ضمنها محرك بحث Google، خرائط Google، وYouTube)، أيّ الفارق بين ما يكون المستهلك مستعدًا لدفعه وبين ما يدفعه فعليًا مقابل الخدمات، حوالي 131 مليار جنيه سنويًّا على الأقل.





تبيّن الدراسة التي أجرتها "Public First" طبيعة استخدام الأفراد لمحرّك البحث "Google" ومنصّة "YouTube" بدافع تعلّم مهارات جديدة.





يوضّح التقرير أنّ 1 من أصل 3 من مستخدمي الإنترنت يستخدمون محرك البحث لإيجاد وظائف جديدة، 77% منهم يشاهدون فيديوهات على "YouTube" تساعدهم في إتمام مهام منزليّة مختلفة.





وأعرب 63% من مستخدمي الإنترنت عن مساهمة خرائط "Google" في تحديد الطرق والوجهات خلال فترة العطلات أو رحلات العمل خارج مصر.





كما تساهم أدوات "Google" في دعم الشركات المحلية للوصول إلى المستخدمين وزيادة فاعليّة العمل. ووفقًا للاستطلاع الذي أعدّته الشركة، تبيّن أنّ 93% من مستخدمي الإنترنت يلجؤون إلى محرك بحث Google أثناء فترة العمل. ويؤكد 79% من الشركات سهولة عثور المستهلكين من حول العالم على نشاطهم التجاري بسبب تواجدهم على محركات البحث.





وعلى هامش الفعاليّة التي نظمتها شركة Google في القاهرة، أعلنت الشركة عن بعض المبادرات والمشاريع المستقبليّة في مصر من ضمنها:





• تدريب حوالي 100 ألف شخص على المهارات الرقمية الأساسيّة ضمن برنامج "مهارات من Google" مع نهاية عام 2019، الأمر الذي سيؤدي إلى مساعدة 25 ألف شخص على إيجاد وظيفة أو التطور في وظيفتهم الحاليّة.





• وسعيًا لدعم الشركات المحليّة في مصر، أعلنت الشركة أيضًا عن خطتها لمساعدة 200,000 شركة عبر إبراز نشاطها التجاري على Google مع نهاية العام الجاري.





• وخلال الأشهر القادمة، ستبدأ شركة Google بتشكيل فريق من الكوادر المحليّة في مكتبها في القاهرة لإدارة المشاريع والمبادرات المختلفة.





وقال لينو كاتاروزي، مدير عام شركة "Google" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قدمت Google على مدار السنوات الماضية العديد من المنتجات لمستخدميها في حياتهم اليومية، والأدوات المتوفّرة لدعم الشركات، بالإضافة إلى التدريبات المكثّفة سعيًا لتزويد الشباب والنساء بالمهارات الرقمية الأساسية. ونتطلّع من خلال فريقنا في القاهرة للاستمرار بالتواصل مع المستخدمين لمعرفة احتياجاتهم، مع إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع المستقبلية في مصر."



