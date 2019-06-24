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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:24 م
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق تطوير الأفراد.

. محلل توظيف أول.

. محلل موارد بشرية أول.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م.

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