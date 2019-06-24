وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية





أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.





وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:





. قائد فريق تطوير الأفراد.





. محلل توظيف أول.





. محلل موارد بشرية أول.





وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م.



