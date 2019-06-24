وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:24 م
الفجر السعودي
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. قائد فريق تطوير الأفراد.
. محلل توظيف أول.
. محلل موارد بشرية أول.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م.
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