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أيمن معروف يستعد لتصوير "عشان بحبك" بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:24 م
أيمن معروف يستعد لتصوير عشان بحبك بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)
أيمن معروف
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الفجر الفني
 
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انتهى المطرب والممثل أيمن معروف، من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "عشان بحبك" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى عدى فكرى والهندسة الصوتية ديجيتال ماستر "سام سكاف"، ومن المقرر طرح الأغنية بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك.

 

يذكر أن الفنان أيمن معروف قد صدر له البوم وفيديو كليب على موقع انغامى بعنوان "على فين" وأيضا قام بغناء والحان أغنية تتر مسلسل "مكان فى القصر" بطولة غادة عادل إخراج عادل أديب وتم تكريمه عنها بأمريكا من المنظمة العربية الأمريكية.

 

 من ناحية أخرى قد شارك أيمن معروف فى التمثيل فى عدة مسلسلات منها مسلسل "الكبريت الأحمر" شخصية بهاء الرسام من إخراج سيف يوسف، ومسلسل "عفاريت عدلي علام" شخصية ضابط تحقيقات إخراج رامى أمام، ومسلسل "الطوفان" شخصية خليل المحاسب إخراج خيرى بشارة.

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