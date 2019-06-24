ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

للجنسين.. وظائف إدارية وأكاديمية في كلية جدة العالمية الأهلية

الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:15 م
للجنسين.. وظائف إدارية وأكاديمية في كلية جدة العالمية الأهلية
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أعلنت كلية جدة العالمية، عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة، للرجال والنساء.

وتمثلت الوظائف الإدارية في: وظائف الموارد البشرية -وظائف الشؤون الإدارية – وظائف الجودة والاعتماد- وظائف المحاسبة المالية – وظائف التسويق والعلاقات – وظائف تقنية المعلومات والشبكات – وظائف سكرتارية تنفيذي.

بينما تمثلت الوظائف الأكاديمية في: وظائف تقنية المعلومات والشبكات – التصميم الداخلي – تصميم الجرافيكس – الإدارة – التسويق – المحاسبة المالية – وظائف في اللغة الإنجليزية.

ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية مع كتابة الوظيفة في خانة العنوان، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
16:30
-
جنوب إفريقيا
تونس
-
x
19:00
-
أنجولا
مالي
-
x
22:00
-
موريتانيا