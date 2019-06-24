للجنسين.. وظائف إدارية وأكاديمية في كلية جدة العالمية الأهلية





أعلنت كلية جدة العالمية، عن توفر وظائف إدارية وأكاديمية شاغرة، للرجال والنساء.





وتمثلت الوظائف الإدارية في: وظائف الموارد البشرية -وظائف الشؤون الإدارية – وظائف الجودة والاعتماد- وظائف المحاسبة المالية – وظائف التسويق والعلاقات – وظائف تقنية المعلومات والشبكات – وظائف سكرتارية تنفيذي.





بينما تمثلت الوظائف الأكاديمية في: وظائف تقنية المعلومات والشبكات – التصميم الداخلي – تصميم الجرافيكس – الإدارة – التسويق – المحاسبة المالية – وظائف في اللغة الإنجليزية.





ويتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية مع كتابة الوظيفة في خانة العنوان، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



