"التعليم": "مش هنكون لطاف مع من يثير الرهبة ضد النظام الجديد"
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:05 م
ريم محمود
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها سوف تضرب بيد من حديد علي كل من هو فاسد إداري أو يحرض ضد الوزارة أو يقوم بالترهيب من النظام الجديد.
وأضافت الوزارة، أنه يوجد بعض صفحات السوشيال ميديا "ترتزق" من الوزارة ويحصلون على ملايين الجنيهات.
وقالت إنها بعد المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لنتيجة الصف الأول الثانوي لن تكون لطيفة وسوف تتعامل بحزم مع من يقوم البلبلة.
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