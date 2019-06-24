من جدة.. "بومبيو": سنتحدث مع السعودية والإمارات أننا جميعًا متحالفون استراتيجيًا

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وصل وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى جدة منذ قليل، للتشاور مع حلفاء أقليميين وسط توترات متصاعدة مع طهران بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية للرد على سقوط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار.



وصرح كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذي سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، للصحفيين قبل مغادرته أن واشنطن تريد إجراء محادثات مع طهران حتى في الوقت الذي تخطط فيه لفرض عقوبات اقتصادية "جديدة".



وقال بومبيو: "سنتحدث مع (السعودية والإمارات) حول كيفية التأكد من أننا جميعًا متحالفون استراتيجيًا، وكيف يمكننا بناء تحالف عالمي".



ويُذكر أنه تدهورت العلاقات بين الخصمين منذ فترة طويلة إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب ترامب واشنطن قبل عام من اتفاق عام 2015 الذي كبح برنامج طهران النووي في مقابل تخفيف العقوبات.



واندلعت التوترات في أعقاب الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة على ناقلات النفط في الخليج والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، وإسقاط الطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي، والهجمات المتكررة على المطارات السعودية والمنشآت النفطية التي قام بها الحوثيون اليمنيون المتحدون لإيران.



بينما نفت طهران تورطها في هجمات الناقلة التي لم يعلن أحد مسؤوليتها عنها.



