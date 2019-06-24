مدبولي يزور مصنعي "مرسيدس وبورش".. ويشهد توقيع مذكرتيْ تفاهم

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، في مُستهل زيارته لرئاسة الوفد المصريّ رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.





ويرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء: الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر بألمانيا، بالإضافة إلى عددٍ كبير من رجال الأعمال والصناعة، من اتحاديْ الغرف التجارية والصناعات.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: تأتى أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.





وسوف يتضمن جدول أنشطة رئيس الوزراء، اليوم، عقد لقاءات مع كبار مسئولي شركتيْ مرسيدس وبورش، بالإضافة إلى زيارة مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، وتوقيع مذكرتيْ تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.