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ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:32 ص
ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل
ترامب
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وكالات
 
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أعلن البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور البلاد الأسبوع المقبل لمناقشة سبل إحياء المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

 

وأوضحت متحدثة باسم البيت الأزرق أن من المقرر أن يبدأ ترامب، السبت المقبل، زيارته التي تستمر يومين وسيعقد قمة مع الرئيس مون جيه-إن يوم الأحد بعد قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، لبحث زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية.

 

ومن المتوقع أن تحاول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، خلال زيارة ترامب كسر الجمود في المفاوضات المتعثرة مع كوريا الشمالية بعد القمة الفاشلة للرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فيتنام. وخلال المحادثة، أثيرت أيضا قضية الهجمات على الناقلات في خليج عمان الأسبوع الماضي.

 

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