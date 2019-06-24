الأسهم الأسيوية ترتفع قبل مجموعة العشرين.. والنفط يرتفع بسبب الخلاف الأمريكي الإيراني

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أسواق الأسهم في آسيا اليوم الاثنين، على أمل أن يتمكن القادة الأمريكيون والصينيون من إعادة محادثات التجارة إلى مسارها هذا الأسبوع، في حين أن أسعار النفط انتعشت بسبب التوترات السياسية بين طهران وواشنطن.



وتستعد الأسواق الأوروبية للتداول بشكل عام، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.2٪، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر FTSE في لندن بنسبة 0.1٪ في التعاملات المبكرة واستقرت العقود الآجلة في DAX الألمانية.



وارتفع مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2٪، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الخميس، في حين ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.1٪.



وينتظر المستثمرون بعصبية اجتماعًا متوقعًا بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثًا عن أي علامات تدهور في حرب تجارية تدمر الاقتصاد العالمي وتدهور ثقة الأعمال، وسيجتمع القادة على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.



وصرح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، بأن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا على استعداد لتقديم تنازلات في المحادثات التجارية وليس فقط الإصرار على ما يريده كل جانب.



وقرر نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يوم الجمعة إلغاء خطاب الصين المزمع، والذي زاد من التفاؤل قبل محادثات التجارة. وكان بنس قد أغضب الصين بخطاب عنيف في أكتوبر، حيث قدم مجموعة من الشكاوى تتراوح بين مراقبة الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان.



ومع ذلك، فإن معظم المحللين يشككون في أن الطرفين سيتوصلان إلى أي اتفاق ذي معنى لأن التوترات قد تجاوزت التعريفة الجمركية، خاصة بعد أن وضعت واشنطن شركة "هواوي"، أكبر شركة في العالم لصناعة معدات الاتصالات، على قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية فعليًا من التعامل مع الشركة.



ويُذكر أن وزارة التجارة الأمريكية قالت يوم الجمعة: "إنها ستضيف العديد من الشركات الصينية ومعهد مملوك للحكومة يشارك في الحوسبة الفائقة مع التطبيقات العسكرية إلى "قائمة كيانات" الأمن القومي التي تمنعها من شراء قطع الغيار والمكونات الأمريكية دون موافقة الحكومة.



