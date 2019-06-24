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بدء امتحان مادة التفسير لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:19 ص
بدء امتحان مادة التفسير لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية
أرشيفية
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بدأ منذ قليل، امتحان مادة التفسير لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

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