ألمانيا: شركاء ميركل يبحثون كيفية اختيار زعيم جديد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 09:18 ص
ترجمة منار طارق
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من المقرر أن يقرر شركاء ائتلاف يسار الوسط للمستشارة أنجيلا ميركل كيف ومتى يتم اختيار رئيس جديد، وهو قرار يمكن أن يساعد في تحديد مدة حكومة الزعيم الألماني.
الاشتراكيون الديمقراطيون في تراجع في الانتخابات بعد استقالة الزعيم أندريا نايلز عقب مهاجمة الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي. حتى الآن، لم يعلن أي شخص ترشيحه لهذا المنصب الصعب– وقد استبعد جميع النواب الثلاثة الذين تولوا مقاليد الحكم بصورة مؤقتة انفسهم من الترشح.
ويهدف اجتماع القيادة يوم الاثنين الي تحديد إجراءات اختيار رئيس جديد. وقال الأمين العام لارس كلينجبيل لتلفزيون ARD إن أعضاء الحزب يريدون أن يكون لهم رأي، وهو شخصيًا يحبذ أن يكون له ثنائي في المستقبل.
الاشتراكيون الديمقراطيون في تراجع في الانتخابات بعد استقالة الزعيم أندريا نايلز عقب مهاجمة الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي. حتى الآن، لم يعلن أي شخص ترشيحه لهذا المنصب الصعب– وقد استبعد جميع النواب الثلاثة الذين تولوا مقاليد الحكم بصورة مؤقتة انفسهم من الترشح.
ويهدف اجتماع القيادة يوم الاثنين الي تحديد إجراءات اختيار رئيس جديد. وقال الأمين العام لارس كلينجبيل لتلفزيون ARD إن أعضاء الحزب يريدون أن يكون لهم رأي، وهو شخصيًا يحبذ أن يكون له ثنائي في المستقبل.
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