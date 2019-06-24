نيمار يبلغ نجوم برشلونة بقراره النهائي بشأن العودة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن لاعب باريس سان جيرمان "نيمار دا سيلفا" بات قريبا من الانتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار قد قام بإرسال رسالة إلى لاعبى برشلونة يخبرهم بأنه قادم إليهم، عبر تطبيق واتساب.

يذكر أن نيمار قد رحل عن صفوف البارسا فى 2017 مستغلاً الشرط الجزائى فى عقده الذى كان يبلغ 222 مليون يورو للانتقال لباريس.