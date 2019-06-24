عاجل.. ننشر فيديو اعتذار ميريام فارس للمصريين بعد تصريحاتها المسيئة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:19 ص
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اعتذرت الفنانة اللبنانية مريام فارس، للشعب المصري، من خلال فيديو نشرته قبل الصعود للمسرح لإحياء حفلها في المغرب ضمن مهرجان موازين.
وحرصت ميريام على توجيه الشكر للمصريين وللفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر من خلال كلمة بالفيديو، حرصت أن تقدمها
وقالت من خلال الفيديو، إن الفنان هاني شاكر انصفها وفهم المعني الذي أرادت أن تقوله في المؤتمر الصحفي وفهم بشكل خاطئ.
وأوضحت أنها تعتبره أخ وأب لها وأنه لولا مصر والمصريين لم يكن يتسني لها أن تكون في المغرب لتقف أمام 160 ألف من الجمهور، ممن حرصوا على حضور حفلها هناك.
وجددت اعتذارها للمصريين، وشكرها لكل من أنصفوها، لأنها تحب المصريين من كل قلبها، بحسب تأكيدها.
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