نجم الأهلي السابق: مستوى المنتخب أمام زيمبابوي أقل من المتوسط

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن مستوى المنتخب الوطني أمام زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا كان أقل من المتوسط.

وقال شادي خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « أجيري فكره هجومي وأعتقد أن أداء المنتخب سيتطور من مباراة لأخرى»

وأضاف: « على المنتخب بمباراة الكونغو المقبلة إظهار شخصيته والفوز بأكبر عدد من الأهداف حتى يثبت للجميع أنه قادر على حصد لقب أفريقيا».