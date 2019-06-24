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مجدي عبد الغني: مواجهة السنغال والجزائر ستكون نارية

الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:03 ص
مجدي عبد الغني: مواجهة السنغال والجزائر ستكون نارية
مجدي عبد الغني
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة بأن مواجهة الجزائر والسنغال المقبلة في كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر ستكون نارية.

 

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " كينيا فريق متواضع المستوى وخبراتها قليلة بعكس الجزائر التي كانت تلعب بتكتيك عال ولا نستطيع الحكم على الجزائر من تلك المواجهة".

 

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً :"مباراة الجزائر والسنغال ستكون نارية".

 

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