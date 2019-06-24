عاجل.. رئيس موريتانيا يؤازر منتخب بلاده من المدرجات

أكد الصحفي الموريتاني محمد البشير أن محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا سيصل مصر خلال ساعات لمؤازرة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.

وقال البشير في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محمد ولد عبد العزيز رئيس الدولة سيتواجد في المدرجات غدًا لمؤازرة المنتخب في مباراة مالي".

متابعًا "مؤازرة الرئيس للمنتخب ستعطي اللاعبين دافعًا كبيرًا في أول مباريات المنتخب بالبطولة".