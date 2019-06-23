4.9 % تراجع بصادرات السيارات الصينية في النصف الأول من العام الجاري
الأحد 23/يونيو/2019 - 06:15 م
وكالات
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صدرت الصين 392 ألف مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 4.9 بالمئة على أساس سنوي.
وذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات في بيانات أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن صادرات سيارات الركاب تراجعت 14.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 259 ألف وحدة خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت صادرات السيارات التجارية بواقع 21.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 133 ألف وحدة.
وأظهرت بيانات الجمعية أنه في شهر مايو وحده، صدرت البلاد 78 ألف مركبة، بانخفاض 16.4 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الجمعية أن كبرى شركات صناعة السيارات شهدت تراجعا في عائدات أعمالها بنسبة 9.2 بالمئة، مسجلة 1.26 تريليون يوان خلال فترة يناير- أبريل.
وشهدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجعا في مبيعاتها للسيارات للمرة الأولى خلال أكثر من عقدين في عام 2018.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الحكومة عن تدابير لتعزيز مبيعات السيارات، تشمل منع الحكومات المحلية من فرض سقف على استهلاك واستخدام سيارات الطاقة الجديدة.
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