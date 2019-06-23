جماهير المغرب توجه رسالة للشعب المصرى

قامت الجماهير المغربية المتواجدة فى مدرجات ملعب استاد السلام، بتوجيه رسالة شكر إلى الجماهير المصرية على حسن الاستقبال والضيافة، خلال بطولة كأس الامم الافريقية 2019 بمصر.









وقامت الجماهير المغربية برفع لافته مكتوب عليها "شكرا لأهل مصر على حسن الضيافه"، فى مباراته أمام نظيره الناميبي حاليا فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لكأس الامم الافريقية ويلتقى المنتخب المغربي.



