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هواوي تطلب من الهند اتخاذ "قرار مستنير ومستقل" بشأن تجارب شبكة الجيل الخامس

الأحد 23/يونيو/2019 - 05:56 م
هواوي تطلب من الهند اتخاذ قرار مستنير ومستقل بشأن تجارب شبكة الجيل الخامس
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ترجمة - منة الشريف
 
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حثت شركة هواوي الهند على اتخاذ "قرار مستنير ومستقل" بشأن السماح بتجارب الجيل الخامس في البلاد حيث تعاني شركة الاتصالات الصينية العملاقة من ضغوط عقب الحظر الأمريكي.

حيث منعت الولايات المتحدة شركة هواوي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال معدات الاتصالات والمنتج الثاني للهواتف الذكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن، وتضغط واشنطن على الدول الأخرى لتقييد عمليات شركة الاتصالات الصينية.

ومع ذلك، لم تقم الهند بعد بإتخاذ رد فعل حول ما إذا كانت تنوي فرض قيود على شركة هواوي أو السماح لشركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية بالمشاركة في تجارب الجيل الخامس القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ في 100 يوم.

وقالت شركة "هواوي"، ومقرها شنتشن، في بيان لـ "PTI""يجب على الحكومة الهندية أو أي دولة أخرى أن تتخذ وجهة نظر مستقلة لحماية شبكاتها وبياناتها من خلال معاييرها وآليات وسياسات الاختبار الخاصة بها، من المهم معالجة مخاطر الأمن السيبراني من خلال الأدلة والنهج القائم على الحقائق وإدخال الشيكات".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الاتصالات رافي شانكار براساد إن الهند لديها مشاكل أمنية تتعلق بالسماح لشركة هواوي بالمشاركة في تجارب الجيل الخامس القادمة.

و أضاف "سنتخذ وجهة نظر حازمة حول هذا الموضوع، هناك أيضًا مشكلات أمنية... إنها ليست مسألة تقنية فقط، فيما يتعلق بمشاركتها في شبكة الجيل الخامس، حيث أن مشاركتها بالتجارب ليست مشروطة بمجرد بدء التجربة، وسواء سمح لشركة معينة بالمشاركة أم لا، فهو سؤال معقد بما في ذلك القضايا الأمنية ".
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