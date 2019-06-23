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اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يشهد فعاليات الفوج الأول من معسكر قادة المستقبل

الأحد 23/يونيو/2019 - 08:30 ص
اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يشهد فعاليات الفوج الأول من معسكر قادة المستقبل
أرشيفية
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يشهد رئيس جامعة القاهرة، فعاليات الفوج الأول من معسكر قادة المستقبل في نسخته الثالثة والذي يُقام صيف هذا العام تحت عنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال"، ويلتقي بالطلاب ويُجري حوارًا موسعًا معهم.

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المزيد عن: معسكر قادة المستقبل مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال رئيس جامعة القاهرة تطوير العقل المصري
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