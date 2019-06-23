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محلل سياسي: الموريتانيين يرفضون الخضوع لإرهاب قطر

الأحد 23/يونيو/2019 - 08:00 ص
محلل سياسي: الموريتانيين يرفضون الخضوع لإرهاب قطر
أمير قطر
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وكالات
 
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قال عبدالله حرمة الله، إعلامي ومحلل سياسي موريتاني، إن الموريتانيين يرفضون الخضوع لإرهاب قطر.

 

وأضاف عبدالله وفقاً لـ"العين الإخبارية" أنه لا أحد ينكر دعم قطر للإرهاب ونشر الخراب بالمنطقة العربية لإبادة الشعوب.

 

وأردف المحلل السياسي الموريتاني أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز يبعث برسالة للعالم عن إساءة قطر لسمعة العروبة والإسلام.

 

كما أضاف أنه فخور بقائد عربي مثل الرئيس ولد عبدالعزيز، يقطع العلاقات مع قطر ويرفض الخضوع لإرهابها الدولي.

 

وأصدرت الرئاسة الموريتانية، خلال الأسبوع المنصرم، مرسوماً يدعو أفراد الجيش والأمن لأداء واجبهم الانتخابي في يوم الاقتراع الرئاسي المقرر في 22 يونيو/حزيران الجاري، بعد تعديل قانون انتخاب القوات المسلحة الذي كان ينص على تصويت العسكريين يوماً واحداً قبل يوم تصويت المدنيين.

 

كما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات جاهزيتها للاقتراع وإكمال جميع الإجراءات اللوجستية والبشرية التي يتطلبها التصويت في موعده المحدد سلفاً.

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المزيد عن: موريتانيا الموريتانيون ارهاب قطر أمير قطر
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