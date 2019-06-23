أردوغان يواجه تحديا صعبا في انتخابات اسطنبول

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بدأت اعادة الانتخابات في أكبر مدينة في تركيا، حيث يمكن أن يفقد الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه السياسيون السيطرة على إدارة اسطنبول لأول مرة منذ 25 عامًا. حيث حقق مرشح المعارضة اكرم امام اوغلو تقدم مفاجيء علي المرشح الموال للحكومة في انتخابات الحكومة المحلية في 31 مارس. ولكن تم إلغاء الانتخابات بعد شكاوى الحكومة من مخالفات إجرائية وخلاف بين الجانبين حول إعادة فرز الأصوات.



في حملة قاسية، ركز امام اوغلو على الفقر الحضري بعد انزلاق البلاد إلى الركود في نهاية عام 2018. ومن المقرر ان تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 5:00 مساءً، واعلان النتائج الأولية المتوقعة في وقت لاحق يوم الاحد.

