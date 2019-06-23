أستاذ طب نفسي: انحراف الجماهير مثل الـ"فيروس"
الأحد 23/يونيو/2019 - 05:48 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الفوز في المباريات وتفاعل الجمهور معه يعطي شعورا وكأنه "بروفا" للنجاح في مجالات أخرى.
وتابع "المهدي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان العاصي، ببرنامج "مساء dmc:، مساء السبت، أن "السيكولوجية الجماعية" للجماهير يمكن أن تكون بشكل سلبي، في حالة أن يحركها أحد في طريق العنف، وهذا حدث في وقت سابق، وتم منع الجمهور من حضور المباريات.
ولفت إلى أن حضور الجمهور للمباريات كان أحد أسباب السعادة للمصريين، وهذا توقف بسبب سلوكيات لا تنتمي للرياضة، لافتا إلى أن الطاقة السلبية عندما تخرج في هيئة رياضة تخرج بشكل جميل على هيئة منافسات، موضحا أن انحراف الجماهير مثل الـ"فيروس" ينتشر بينهم ويسهل التأثير فيهم بالإيحاء.
وتابع "المهدي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان العاصي، ببرنامج "مساء dmc:، مساء السبت، أن "السيكولوجية الجماعية" للجماهير يمكن أن تكون بشكل سلبي، في حالة أن يحركها أحد في طريق العنف، وهذا حدث في وقت سابق، وتم منع الجمهور من حضور المباريات.
ولفت إلى أن حضور الجمهور للمباريات كان أحد أسباب السعادة للمصريين، وهذا توقف بسبب سلوكيات لا تنتمي للرياضة، لافتا إلى أن الطاقة السلبية عندما تخرج في هيئة رياضة تخرج بشكل جميل على هيئة منافسات، موضحا أن انحراف الجماهير مثل الـ"فيروس" ينتشر بينهم ويسهل التأثير فيهم بالإيحاء.
Advertisements
المزيد عن: محمد المهدي الطب الجماهير أخبار
- أبوريدة: الجماهير لن تعود للمدرجات هذا الموسم
- لأول مرة.. حجز مباريات الأهلي بتذاكر إلكترونية بداية من غد (صور)
- طريقة حجز تذاكر مباريات الأهلي إلكترونيا (مواعيد وصور)
- الأهلي: نراهن علي وعي الجمهور لنجاح آلية بيع تذاكر المباريات الكترونيا
- اتحاد الكرة يصدم الجمهور: العودة في الكأس فقط وبنسب مختلفة
- ثروت سويلم يزف بشري سارة بشأن حضور الجماهير مباريات الدوري
- طبيب نفسي: كرة القدم أحد مصادر السعادة للشعب المصري