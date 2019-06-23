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أستاذ طب نفسي: انحراف الجماهير مثل الـ"فيروس"

الأحد 23/يونيو/2019 - 05:48 ص
أستاذ طب نفسي: انحراف الجماهير مثل الـفيروس
الدكتور محمد المهدي - أستاذ الطب النفسي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الفوز في المباريات وتفاعل الجمهور معه يعطي شعورا وكأنه "بروفا" للنجاح في مجالات أخرى.

وتابع "المهدي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان العاصي، ببرنامج "مساء dmc:، مساء السبت، أن "السيكولوجية الجماعية" للجماهير يمكن أن تكون بشكل سلبي، في حالة أن يحركها أحد في طريق العنف، وهذا حدث في وقت سابق، وتم منع الجمهور من حضور المباريات.

ولفت إلى أن حضور الجمهور للمباريات كان أحد أسباب السعادة للمصريين، وهذا توقف بسبب سلوكيات لا تنتمي للرياضة، لافتا إلى أن الطاقة السلبية عندما تخرج في هيئة رياضة تخرج بشكل جميل على هيئة منافسات، موضحا أن انحراف الجماهير مثل الـ"فيروس" ينتشر بينهم ويسهل التأثير فيهم بالإيحاء.
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