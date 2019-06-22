ديربي كاونتي يُعقد الأمور على تشيلسي ويماطل في رحيل لامبارد

أكد مايكل جونسون سفير نادي ديربي كاونتي، أنه لم يتواصل معنا تشيلسي بشكل مباشر حتى الآن من أجل التعاقد مع المدرب فرانك لامبارد، ولكن لا يمكن الإبتعاد عن الضوضاء وما يشاع في وسائل الإعلام.

وقال سفير ديربي كاونتي في تصريحات صحفية: "من جانبنا فنحن نريد القليل من الإحترام من جانب تشيلسي، إن كنت تريد تقديم عرض فقدم عرضك مباشرةً وكن صريحًا".





وأضاف: "نحن نريده أن يبقى مدربًا للفريق، ولكنني أتفهم ذلك كلاعب سابق، تشيلسي هو ناديه السابق وقضى سنوات عديدة هناك وهو أسطورة في تشيلسي".



