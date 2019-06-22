الملحق الثقافي للمملكة بالقاهرة يكشف حقيقة سرقة منزله

نفى الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الدكتور خالد النامي، اليوم السبت، حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض منزله للسرقة.

وقال النامي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إن بعض الصحف الإلكترونية نشرت خبرًا عن تعرض منزله للسرقة من قبل سائق، وهو ما لم يحدث من الأساس.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل قد نشرت خبرًا بشأن القبض على سائق الملحق الثقافي بالقاهرة، عقب سرقته مبالغ مالية من محل سكنه، وهو ما نفاه النامي جملة وتفصيلا.