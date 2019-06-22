الكشف عن سبب غياب حسين الشحات عن مران الأهلي

تغيب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني الشحات من نزلة برد، حرمته من التواجد في مران الأهلي، حيث فضل طبيب الفريق خالد محمود منحه راحة من التدريبات.

واستأنف الأهلي تدريبات عصر اليوم السبت عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوم تقريباً في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.