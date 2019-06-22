ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى: حفل افتتاح البطولة الإفريقية يضاهي كأس العالم

السبت 22/يونيو/2019 - 08:27 م
أحمد موسى: حفل افتتاح البطولة الإفريقية يضاهي كأس العالم
أحمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية يضاهي حفل افتتاح كأس العالم، معلقًا: "الله عليكوا يا مصريين.، كما قالها طه حسين، مصر يحسب لها حساب عندما تغضب وتريد".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن حفل الافتتاح يمثل رسالة مصر للعالم بأننا مازالنا موجودين وأن بلادنا "أم الدنيا"، مؤكدا أن الحفل قدم الوجه الحقيقي والحضاري لمصر.

وأشار الإعلامي إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلا أنه كان هناك تنظيم أمني على أفضل مستوى.
Advertisements
المزيد عن: كأس الامم بطولة كاس الامم الافريقية افتتاح البطولة الإفريقية أفتتاح كأس الأمم الإفريقية أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الإكوادور
1
x
01:00
2
تشيلي
بوليفيا
-
x
21:00
-
فنزويلا
بيرو
-
x
21:00
-
البرازيل
كأس الأمم الأفريقية
جمهورية الكونجو
0
x
16:30
2
أوغندا
نيجيريا
1
x
19:00
0
بوروندي
غينيا
-
x
22:00
-
مدغشقر