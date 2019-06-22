أحمد موسى: حفل افتتاح البطولة الإفريقية يضاهي كأس العالم

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى إن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية يضاهي حفل افتتاح كأس العالم، معلقًا: "الله عليكوا يا مصريين.، كما قالها طه حسين، مصر يحسب لها حساب عندما تغضب وتريد".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن حفل الافتتاح يمثل رسالة مصر للعالم بأننا مازالنا موجودين وأن بلادنا "أم الدنيا"، مؤكدا أن الحفل قدم الوجه الحقيقي والحضاري لمصر.



وأشار الإعلامي إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلا أنه كان هناك تنظيم أمني على أفضل مستوى.

