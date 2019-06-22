أحمد موسى: حفل افتتاح البطولة الإفريقية يضاهي كأس العالم
السبت 22/يونيو/2019 - 08:27 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية يضاهي حفل افتتاح كأس العالم، معلقًا: "الله عليكوا يا مصريين.، كما قالها طه حسين، مصر يحسب لها حساب عندما تغضب وتريد".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن حفل الافتتاح يمثل رسالة مصر للعالم بأننا مازالنا موجودين وأن بلادنا "أم الدنيا"، مؤكدا أن الحفل قدم الوجه الحقيقي والحضاري لمصر.
وأشار الإعلامي إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلا أنه كان هناك تنظيم أمني على أفضل مستوى.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن حفل الافتتاح يمثل رسالة مصر للعالم بأننا مازالنا موجودين وأن بلادنا "أم الدنيا"، مؤكدا أن الحفل قدم الوجه الحقيقي والحضاري لمصر.
وأشار الإعلامي إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة اليوم إلا أنه كان هناك تنظيم أمني على أفضل مستوى.
Advertisements
المزيد عن: كأس الامم بطولة كاس الامم الافريقية افتتاح البطولة الإفريقية أفتتاح كأس الأمم الإفريقية أحمد موسى
- أحمد موسى: "محدش بيشوه بلادنا غيرنا.. والعالم شايفنا متحضرين"
- زاهي حواس: افتتاح معرض للآثار المصرية في لوس أنجلوس مارس 2018
- فريدة الشوباشي: إسرائيل وراء فصلي من "مونت كارلو"
- أحمد موسي: مشاهدة مباريات كأس العالم على التليفزيون الأرضى حق للشعب المصري
- أحمد موسى يطالب باستضافة مصر كأس الأمم الأفريقية
- أحمد موسى عن حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية: هذه مصر العظيمة
- أحمد موسى لـ المصريين: "اصحوا بدري بكره وتابعوا الافتتاحات"
- أحمد موسى: انتشار ضباط يتحدثون مختلف اللغات لسهولة التعامل مع ضيوف أمم إفريقيا
- عزة مصطفى عن احتفالية كأس الأمم الإفريقية: افتتاح عالمي
- أحمد موسى عن حفل افتتاح البطولة الإفريقية: بكيت من الفرحة