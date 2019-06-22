فنانة شهيرة تعتدي على فتاتين لممارستهما الجنس مع زوجها
السبت 22/يونيو/2019 - 08:13 م
الفجر الفني
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تم اتهام النجمة العالمية كاردي بي، بالاعتداء الجسدي على فتاتين بعد شجار في ناد بمدينة نيويورك.
وبحسب الشرطة فإن كاردي بي دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي، بينما كشفت وسائل إعلامية محلية أنها اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها أوفست.
محامي كاردي بي، جيف كيرن لم يجب على طلب للتعقب حتى الآن، في حين أظهرت سجلات المحكمة أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 يونيو في محكمة كوينز الجنائية، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول ما يمكن أن ينتج عن هذه الجلسة.
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