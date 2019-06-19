9 لاعبين × 8 منتخبات.. أجانب الدوري المصري المشاركين في بطولة أمم إفريقيا 2019





يشارك 9 لاعبين محترفين بالدوري المصري الممتاز، مع منتخباتهم في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.





ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع "فيس بوك" بعض المعلومات عن أجانب الدوري المصري المشاركين في بطولة أمم إفريقيا 2019 وهم:





1- فرجاني ساسي:





نجم الزمالك فرجاني ساسي صاحب الـ 27 عامًا يشارك مع منتخب تونس ببطولة أمم إفريقيا هذا العام، ولعب "ساسي" 20 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وسجل 7 أهداف.





2- خالد بوطيب:





يلعب مهاجم الزمالك خالد بوطيب ضمن صفوف المنتخب المغربي، يبلغ عمره 32 عامًا، وشارك في 11 مباراة بالدوري المصري، وسجل 4 أهداف بقميص الفريق الأبيض.





3- جيرالدو دا كوستا:





الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي صاحب الـ 27 عامًا يشارك مع منتخب بلاده في منافسات "كان 2019"، ولعب جيرالدو 17 مباراة مع الاهلي بالدوري الممتاز، وسجل 3 أهداف.





4- باولن فوافي:





تضم قائمة أجانب الدوري المصري ببطولة أمم إفريقيا أيضًا اللاعب باولن فوافي نجم منتخب مدغشقر وفريق المقاصة، ويبلغ عمره 31 عامًا شارك في 31 مباراة مع الفريق الفيومي بالدوري وسجل 5 أهداف





5- حميد ماو:





التنزاني حميد ماو لاعب بتروجيت صاحب الـ 26 عامًا أحد أجانب الدوري المصري المشاركين في بطولة أمم إفريقيا 2019، ولعب 30 مباراة رفقة الفريق البترولي بالدوري، وسجل هدف وحيد.





6- يحيي زايد:





لاعب منتخب تنزانيا وفريق الاسماعيلي يحيي زايد صاحب الـ 22 عامًا يشارك في "كان 2019" ولعب 3 مباريات بالدوري رفقة الدراويش ولم يسجل أي أهداف.





7- شيلونجو:





بينسون شيلونجو مهاجم منتخب نامبيا والاسماعيلي صاحب الـ 27 عامًا، لعب 31 مباراة في الدوري المصري الممتاز، وسجل 7 أهداف.





8 ديريك نسيبامبي:





الأوغندي ديريك نسيبامبي لاعب سموحة صاحب الـ 24 عامًا يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا، ولعب 24 مباراة بالدوري المصري وسجل 3 أهداف.





9- توني سيلفا:





يشارك لاعب الاتحاد السكندري توني سيلفا صاحب الـ 25 عامًا مع منتخب غينيا بيساو في بطولة امم إفريقيا 2019، ولعب 7 مباريات بالدوري الممتاز ولم يسجل أي أهداف.



