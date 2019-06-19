خطوة بخطوة.. طريقة مباشرة للتسجيل في برنامج "حساب المواطن" (فيديو)





ننشر لكل مواطن سعودي محدود الدخل او متوسط الدخل ويحق له التسجيل في حساب المواطن لأخد الدعم من البرنامج، كل ما يريد معرفته عن كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن والخطوات التي يسير على نهجها للتسجيل الصحيح والمباشر، عن طريق الفيديو التالي.





وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكرونية على التزويد لقرائها كل ما يهمهم من تفاصيل تتعلق بحساب المواطن، تسعى دائما لتزويد قرائها بالمعلومات الدقيقة، واليوم في الفيديو التالي نعرض لكم الطريقة السحيحة للتسجيل في برنامج حساب المواطن بكل سهولة.













ويتم تسليم وصرف الدفعة الـ20 في 10 يوليو المقبل، وفقا للشروط والمعايير التي وضعها برنامج حساب المواطن.





خطوة بخطوة.. اعرف طريقة التسجيل الصحيحة والمباشرة في برنامج "حساب المواطن" (فيديو)