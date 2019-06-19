تراجع مفاجئ لمخزون الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين، ومنتجات التقطير.





وانخفضت مخزونات الخام 3.1 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، مقارنةً مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.1 مليون برميل، فقط.





وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بأوكلاهوما زادت 642 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 200 ألف برميل يومياً، حسب ما أظهرته الأرقام.





وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.





ونزلت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز زيادتها 935 ألف برميل.





وانخفضت مخزونات منتجات التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 551 ألف برميل، في مقابل توقعات بزيادتها 712 ألف برميل.





وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام في الأسبوع الماضي بـ 444 ألف برميل يوميا.